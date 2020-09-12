غلق قنصلية تونس بباريس إثر اكتشاف إصابة موظفٍ بكورونا

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباريس في بلاغ لها ليلة أمس الجمعة، أنه على إثر اكتشاف إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد، تقرر غلق مقر القنصلية العامة مبدئيا اليوم السبت 12 سبتمبر 2020، وذلك للقيام بتعقيم كامل مقر البعثة حفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين وتفاديا لحصول إصابات أخرى ولتفشي العدوى بالفيروس.

ووضعت القنصلية العامة على ذمة كافة المواطنين رقم هاتف لضمان إمكانية الاتصال بمصالحها في الحالات الطارئة والمستعجلة.

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