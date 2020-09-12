غلق قنصلية تونس بباريس إثر اكتشاف إصابة موظفٍ بكورونا

اخر تحديث : 12/09/2020

قنصلية تونس بباريس

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباريس في بلاغ لها ليلة أمس الجمعة، أنه على إثر اكتشاف إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد، تقرر غلق مقر القنصلية العامة مبدئيا اليوم السبت 12 سبتمبر 2020، وذلك للقيام بتعقيم كامل مقر البعثة حفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين وتفاديا لحصول إصابات أخرى ولتفشي العدوى بالفيروس.
ووضعت القنصلية العامة على ذمة كافة المواطنين رقم هاتف لضمان إمكانية الاتصال بمصالحها في الحالات الطارئة والمستعجلة.


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