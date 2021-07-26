غلق مكتب قناة « الجزيرة » في تونس



أعلن مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي الحاجي اليوم الاثنين، أن قوات أمن تونسية لا ترتدي الزي الرسمي اقتحمت مقر مكتب القناة بتونس العاصمة وصادرت المفاتيح وأخرجت جميع الصحفيين من المكتب.

وأكد الحاجي أن قوات الأمن قالت إنها تنفذ تعليمات وطلبت من جميع الصحفيين المغادرةّ، مشيرا إلى أن المكتب الآن بمعداته تحت حراسة الأمن وتصرفهم.

وقال الحاجي إن القناة لم تتلق أي إشعار بالغلق، مشيرا إلى أن قوات الأمن طلبت من الصحفيين إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب .

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