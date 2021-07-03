غلق ولاية نابل ومنع التنقل منها وإليها

قرّرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بنابل، المنعقدة اليوم السبت، في جلسة عن بعد، اعتماد، غلق الولاية ومنع التقل منها وإليها ، الا للضرورة القصوى وذلك بداية من يوم غدٍ الأحد 4 جويلية ،الى غاية 18 جويلية من الشهر نفسه.

وقرّرت اللجنة ايضا اعتماد الحجر الصحي الموجه والمشدّد بكل معتمديات ولاية نابل .

كما تقرر حظر جولان الاشخاص والعربات بولاية نابل بداية من الساعة الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا من اليوم الموالي وقرّرت اللجنة منع جميع التجمعات والحفلات العامة او الخاصة، وتعليق كل التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية، ومنع ارتياد دور العبادة، بالاضافة الى المنع البات لاستعمال الفضاءات الداخلية للمطاعم والمقاهي والاقتصار على الفضاءات الخارجية على ان ترفع الكراسي بداية من الرابعة مساء، فضلا عن تحديد طاقة الاستيعاب بالفضاءات التجارية بـ30 بالمائة، مع احترام البروتكولات الصحية وتشديد المراقبة وفي صورة المخالفة يغلق المحل او المؤسسة المعنية.

وتقرر كذلك غلق قاعات الرياضة، وقاعات الافراح، وقاعات الالعاب، والحمامات العمومية والخاصة، و منع انتصاب الاسواق الاسبوعية.

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