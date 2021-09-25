غوتاريس: تونس التي أثبتت تمسكها بقيم الديمقراطية ستظل مثالا للحكمة والاعتدال

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريس خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بمناسبة مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة يوم 24 سبتمبر 2021، عن تقديره للدور الفاعل الذي تلعبه تونس في خدمة السلم والأمن الدوليين، لا سيّما من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، علاوة على التزامها الثابت بمبادئ وأهداف العمل متعدد الأطراف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشيدا بما تتميز به مواقفها من مختلف القضايا الدولية من توجهات بناءة بعيدا عن كل الاجندات الضيقة.

كما أعرب غوتاريس عن ارتياحه للتعاون البناء القائم بين تونس والمنظمة الأمميّة، مجدّدا حرصه على تعزيز دعم وكالات الأمم المتحدة لبلادنا في مختلف المجالات.

واكد المسؤول الأممي أن تونس التي اثبتت تمسكها بقيم الديمقراطية، ستظل مثالا للحكمة والاعتدال.

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