غورغيفا: صندوق النقد وتونس قريبان جدا من تحقيق اتفاق نهائي

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي اليوم الاثنين، عدم وجود اختلاف بين الصندوق و الحكومة التونسية، مشيرة إلى أن لدى الصندوق اتفاق مع الحكومة حول الإصلاحات الضرورية التي يجب اتمامها.

واعتبرت غورغيفا أن برنامج الاصلاح التونسي فيه إجراءات التزمت الحكومة التونسية بتنفيذها ولاتزال هناك إجراءات عالقة معتبرة أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية سينجح إذا ما تم تمويله من الصندوق الذي هو بحاجة إلى ضمانات مالية يقدمها أصدقاء تونس .

وأكدت غورغيفا أن الصندوق لن يذهب او يدفع بتونس نحو نادي باريس لإعادة هيكلة ديونها بل إنه يبحث عن التزامات للأموال الجديدة التي ستقدم لتونس والتي تأتي عن طريق منح أو قروض كافية لضمان تطبيق البرنامج بفعالية.

وقالت إن الصندوق وتونس قريبان جدا من تحقيق اتفاق نهائي ولديها ثقة بأن ذلك سيحدث في غضون أسابيع وليس أشهر .

واكدت أن مدير صندوق النقد الدولي بالشرق الاوسط واسيا الوسطى جهاد أزعور هي متابعة ملف تونس مع السلطات التونسية لاتمام ذلك.

وأضافت ان صندوق النقد الدولي يريد توفير القرض لتونس والذي ستدفعه بنسب فائدة منخفضة عما هو موجود في السوق مقارنة بما يفرض من ضرائب على عدة منح وقروض أخرى قد تتحصل عليها تونس في اطار حزمة جديدة من المساعدات .

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