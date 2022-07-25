بوعسكر يُؤكّد اتّخاذ قرار في شأن عضو الهيئة سامي بن سلامة

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في نقطة إعلامية بقصر المؤتمرات بالعاصمة عشية اليوم الاثنين، أن مجلس هيئة الانتخابات اتّخذ قرارا في شأن عضو الهيئة سامي بن سلامة بإجماع أعضائه وهذا القرار نُفذ في إطار القانون.

وقال بوعسكر إن هيئة الانتخابات لن تسمح بكل عمل من شأنه إرباك مسار استفتاء مصيري في لحظات مصيرية وفي ساعات مصيرية.

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