فؤاد ثامر يُعلن استقالته من قلب تونس ويُؤكّد: ما قاله أسامة الخليفي لا يُمثلني

أعلن النائب المجمّد بمجلس الشعب فؤاد ثامر في بيان على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء الثلاثاء، استقالته من حزب قلب تونس، مستنكرا تصريحات رئيس كتلته البرلمانية أسامة الخليفي خلال مشاركته في الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العاصمة النمساوية فيينا.

واعتبر ثامر أنّ ما قاله اسامة الخليفي لا يمثله في شيء، معلنا رفضه لتصريحاته رفضا قاطعا، بعد دعوته صراحة الى التدخل الاجنبي في بلادنا .

وقال ثامر إنه انضبط سابقا بمنطق ان لا يترك للشامتين والاعداء الفرصة لإضعافهم، أما اليوم فالمسألة مبدئية بالنسبة له شخصيا فمثلما رفض الحزب التدخل الاجنبي في ليبيا والعراق لا يمكن ان يقبله في تونس.

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