فائز السراج يُؤكّد استعداد ليبيا لوضع كل إمكانياتها على ذمة الشعب التونسي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، تناولت الوضع الصحي في البلدين والتعاون المستمر بينهما، فضلا عن الوضع الإقليمي التي تعرفه المنطقة.

وأعرب فائز السراج عن استعداد ليبيا لوضع كل إمكانياتها على ذمة الشعب التونسي. كما عبر رئيس الجمهورية من جانبه عن استعداد تونس الدائم لدعم الشعب الليبي الشقيق.

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