فائز السراج يُعبّر عن تضامنه مع تونس وشعبها

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 28 جانفي 2021 مكالمة هاتفية من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الذي عبر عن تضامنه مع تونس وشعبها إثر « محاولة التسميم التي تعرض لها رئيس الجمهورية ».
وقد كانت هذه المكالمة فرصة للحديث عن المشاورات الأخيرة الجارية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.
وتوجه رئيس الجمهورية بجزيل الشكر لفائز السراج على هذه المبادرة.
كما جدد رئيس الجمهورية الإعراب عن حرص تونس على المساهمة في التوصل إلى حل سريع للأزمة في ليبيا.
وذكر الرئيس بما يجمع تونس وليبيا من روابط مشتركة، وأكد على أهمية بلوغ درجة التكامل المنشود بين البلدين على جميع الأصعدة وعلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتلبيةً لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل.
كلمات البحث :تضامن;تونس;فائز السراج
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