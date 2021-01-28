فائز السراج يُعبّر عن تضامنه مع تونس وشعبها

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 28 جانفي 2021 مكالمة هاتفية من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الذي عبر عن تضامنه مع تونس وشعبها إثر « محاولة التسميم التي تعرض لها رئيس الجمهورية ».

وقد كانت هذه المكالمة فرصة للحديث عن المشاورات الأخيرة الجارية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.

وتوجه رئيس الجمهورية بجزيل الشكر لفائز السراج على هذه المبادرة.

كما جدد رئيس الجمهورية الإعراب عن حرص تونس على المساهمة في التوصل إلى حل سريع للأزمة في ليبيا.

وذكر الرئيس بما يجمع تونس وليبيا من روابط مشتركة، وأكد على أهمية بلوغ درجة التكامل المنشود بين البلدين على جميع الأصعدة وعلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتلبيةً لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل.

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