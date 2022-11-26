فاجعة جرجيس: سعيد يُشدد على ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، بكل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل.

وتناول اللقاء جملة من المواضيع والملفات من بينها، على وجه الخصوص، الأبحاث الجارية المتعلقة بفاجعة جرجيس حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة خاصة بعد تعزيز الفريق المكلف بالبحث على المستوى المركزي وبولاية مدنين.

وأكد رئيس الدولة، أيضا، على ضرورة احترام القانون واحترام واجب التحفظ ممن هم مؤتمنون على تطبيقه.

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