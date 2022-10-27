فاجعة جرجيس: نتائج التحليل الجيني لـ 5 جثث لا تتطابق مع عينات عائلات المفقودين

كشف مصدر مطلع في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن نتائج التحاليل الجينية التى تم رفعها ل11 جثة وقع اخراجها يوم السبت المنقضي من مقبرة « حدائق افريقيا » بجرجيس للنظر في مدى تطابقها مع عينات عائلات مفقودي حادثة جرجيس، أثبتت عدم تطابق 5 عينات، فيما سيتم اعادة 6 تحاليل بسبب تآكل الجثث.

وكانت عائلات المفقودين، التي طالبت بفتح القبور لاخضاع جثث حديثة الدفن للتحليل، اعتقادا منها بانه تم دفن جثث ابنائهم في المقبرة، قد احتجت ليلة امس الاربعاء، بعد تناقل انباء بشان عدم تطابق نتائج التحاليل الجينية، وقاموا بتحركات ليلية سبقها اعتصام بمقر بلدية جرجيس في الوقت الذي يتواصل اعتصام امام مقر المعتمدية.

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