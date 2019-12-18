فاجعة عمدون: ارتفاع عدد الضحايا إلى 30 شخصا و3 مصابين حالتهم حرجة

ارتفع عدد ضحايا حادث عمدون الذي جدّ يوم 1 ديسمبر الجاري، على مستوى منطقة « عين السنوسي » من ولاية باجة إلى 30 شخصا بعد وفاة مصاب آخر يوم أمس كان مقيما بالمعهد الوطني بالأعصاب.

وبينت وزيرة الصحة بالنيابة « سنية بالشيخ » خلال جلسة حوار بالبرلمان اليوم الأربعاء، بأن 9 مصابين غادروا المستشفيات، في حين مازال 7 من ضحايا الحادث يرقدون بالمؤسسات الاستشفائية، من بينهم 3 حالات حرجة.

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