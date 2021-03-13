فاجعة قابس: اتحاد الشغل يُطالب بتحقيق سريع وتحميل المسؤولية للمتسبّبين فيها

طالب المكتب التنفيذي الوطني بالاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له اليوم السبت، بتحقيق سريع وشفّاف في ملابسات فاجعة انفجار مصنع الإسفلت بقابس وما خلّفه من قتلى وجرحى وتحميل المسؤولية القانونية للمتسبّبين فيه.

كما طالب الاتحاد بالمراقبة المتشدّدة والدائمة على المؤسّسات والمصانع وعلى كافّة مواقع العمل لضمان السلامة والوقاية واتّخاذ الإجراءات الصارمة ضدّ كلّ المخلّين بشروط الصحّة والسلامة المهنية والذين يعرّضون حياة العمّال إلى الخطر الدائم غير مبالين إلاّ لأرباحهم وثرواتهم.

وأكدت المنظمة الشغيلة على وجوب التحرّي في إسناد التراخيص للشركات والمؤسّسات والتشدّد في فرض توفّر شروط السلامة والوقاية.

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