فاروق بوعسكر يجتمع بوفد عن حركتيْ الشعب وتونس إلى الأمام

إستقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 بمقر الهيئة، بطلب منهما كل من زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب وعبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام والوفد المرافق لهما و تم خلال هذين اللقاءين التطرق خاصة إلى مسألة التزكيات و دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية القادمة.

وقد أكد فاروق بوعسكر بهذه المناسبة على أن الهيئة حريصة كل الحرص على تبسيط الإجراءات الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية واتخاذ القرارات الترتيبية المناسبة لتسهيل حـق المشاركـة في الانتخابات ما لم يتعارض ذلك مع صريح النص القانوني، مشددا على أن الهيئة تعمل على تأمين مسار انتخابي سليم وتتابع بشكل مستمر كل ما يرد عليها من ملاحظات حول سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

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