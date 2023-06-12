فاروق بوعسكر يشارك في الملتقى الرابع للهيئات والادارات الانتخابية بالدول العربية

يُشارك رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في الملتقى الرابع للهيئات والادارات الانتخابية بالدول العربية الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وانطلقت أشغاله هذا اليوم 12 جوان 2023، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وتتواصل إلى غاية يوم 14 جوان 2023 بحضور رؤساء الهيئات والادارات الانتخابية بالدول العربية وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة بالشأن الانتخابي.

ويعقد هذا الملتقى الرابع تحت عنوان الإعلام والانتخابات تجسيدا لأهمية دور وسائط الإعلام في فترة الانتخابات و يهدف الى التعرف على مختلف تجارب البلدان العربية في هذا المجال من خلال العروض التي قدمها ممثلو الهيئات والادارات الانتخابية حول عمل وسائل الإعلام أثناء مختلف مراحل العملية الانتخابية و أليات الرقابة عليها و استخلاص الممارسات الفضلى من هذه التجارب بهدف الاستفادة منها مستقبلا و تعميمها على الهيئات و الادارات الانتخابية العربية.

و قد تولى رئيس الهيئة تقديم عرض حول تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 و الانتخابات التشريعية لسنة 2022 في دورتيها الأولى و الثانية و التعريف بصلاحيات الهيئة في مجال مراقبة الحملات الانتخابية وخاصة ما يتعلق منها بضمان حسن تطبيق القواعد و الشروط التى يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية و حملة الاستفتاء و أهم التحديات التى تواجهها الهيئات والادارات الانتخابية في مجال الإعلام و الانتخابات وخاصة في التعامل مع الفضاء المفتوح و شبكات التواصل الاجتماعي و الخطوات التى يستوجب اتخاذها لمعالجتها و ايجاد الحلول المناسبة لها.

ويرافق رئيس الهيئة في اشغال الملتقى الرابع طارق السعدي مدير ديوان مجلس الهيئة بحضور لطفي الطالبي القائم باعمال سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة الذي كان في استقبال وفد الهيئة منذ وصوله إلى القاهرة.

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