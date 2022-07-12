فاضل عبد الكافي: سنواصل في حملة «لا» لدستور قيس سعيد

أعلن رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أن الحزب سيُواصل في حملة « لا » لدستور قيس سعيد و »لا » لمنظومة قيس سعيد.

وأكد عبد الكافي أنه في صورة التصويت بـ « لا » على الاستفتاء فإن برلمان 2014 لن يعود ولا دستور 2014 بل هناك خارطة طريق واضحة يُمكن الخروج بها والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية حتى تخرج البلاد من الورطة التي بها.

وسجل الحزب خلال الندوة وجود العديد من الخروقات خلال حملة الاستفتاء، على غرار استعمال الاشهار السياسي واستعمال علم وشعار الجمهورية وتوزيع وتعليق ملصقات وعدم حياد الإدارة.

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