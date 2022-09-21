فاطمة المسدي: «أطراف كانت في أعلى سلطة بالدولة متورّطة في ملف التسفير»

أكدت النائبة السابقة بالبرلمان المنحل، فاطمة المسدي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الأربعاء، أن ملف التسفير « قضية قانونية وأمنية بامتياز » وليست « سياسية » كما يُقال.

وأبرزت المتحدثة بأن هذه القضية تعتبر « من أخطر القضايا » حيث « تورّطت فيها أطراف في أعلى سلطة في الدولة في ذلك الوقت » .

وتابعت المسدي بأنها كانت قد تقدّمت بأكثر من 200 صفحة تتضمن تقارير وشهادات قامت بجمعها ووضعها على ذمة القضاء، مضيفة أنه قد تم الاستماع لها بتاريخ 7 فيفري الماضي لمدّة 12 ساعة.

وبيّنت المتحدثة بأن أكثر الاتهامات وُجّهت لقيادات في حركة النهضة التي يرأسها راشد الغنوشي، مشيرة إلى وجود شهود في القضية امتنعت عن ذكر أسمائهم حماية لهم.

وأكدت المسدي أن « رئيس الجمهورية قيس سعيد، يتابع القضية بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي ».

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