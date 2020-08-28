فتحي العيوني: صندوق الزكاة تلقى مايقارب 125 ألف دينار

أعلن رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني اليوم الجمعة، على هامش ندوة صحفية انتظمت بمناسبة مرور مائة يوم على بداية العمل بصندوق الزكاة، أن الصندوق تلقى ما يُقارب 125 ألف دينار نقدا من مئات المواطنين وفيهم من تبرع بـ 20 ألف دينار وبينهم من تبرع بـ3 دنانير.

وقال العيوني إن عدة متبرعين أبرموا اتفاقيات مع صندوق زكاة بلدية الكرم لتأسيس وحدة لمتابعة الأطفال المصابين بالتوحد وقسم لتصفية الكلى خاص بالعائلات المعوزة إضافة إلى بناء فضاء للحرفيات المنزليات موجه خاصة للنساء فاقدي السند العائلي.

كما تم بناء اول محطة تصفية مياه مجانا الضعفاء و المرضى الغير قادرين على شراء المياه المعدنية.

وتم اليوم توزيع ستة كراسي متحركة لذوي الاحتايجات الخاصة.

كلمات البحث :صندوق الوكاة;فتحي العيوني