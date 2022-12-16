فتحي النوري: قرار صندوق النقد سحب ملف تونس أكبر صفعة لتونس

اعتبر الأستاذ في الإقتصاد وعضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا فتحي النوري في تصريح لإذاعة شمس اف ام صباح اليوم الجمعة، أن سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، يُعتبر أكبر صفعة لتونس.

واعتبر النوري أن النقد الدولي من خلال هذه الخطوة، ألقى بالملف في وجه تونس.

وأكد المتحدث أن صندوق النقد الدولي لا يقوم بالسياسة وأن تونس بلد الميزات التفاضلية في كفاءاتها، متهما أطرافا رفضت الاتفاق وأيادي خفية ساهمت في هذا الفشل، مشددا على أن تونس مستهدفة من عديد الأطراف الداخلية والخارجية.

كلمات البحث :تونس;صندوق النقد;فتحي النوري