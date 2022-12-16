فتحي النوري: قرار صندوق النقد سحب ملف تونس أكبر صفعة لتونس

اخر تحديث : 16/12/2022
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

صندوق النقد الدولي

اعتبر الأستاذ في الإقتصاد وعضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا فتحي النوري في تصريح لإذاعة شمس اف ام صباح اليوم الجمعة، أن سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، يُعتبر أكبر صفعة لتونس.
واعتبر النوري أن النقد الدولي من خلال هذه الخطوة، ألقى بالملف في وجه تونس.
وأكد المتحدث أن صندوق النقد الدولي لا يقوم بالسياسة وأن تونس بلد الميزات التفاضلية في كفاءاتها، متهما أطرافا رفضت الاتفاق وأيادي خفية ساهمت في هذا الفشل، مشددا على أن تونس مستهدفة من عديد الأطراف الداخلية والخارجية.


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