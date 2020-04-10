فتح الأسواق البلدية اليومية بالعاصمة وفق هذا التوقيت

أعلمت رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة اليوم الجمعة، تجار السوق المركزية وكافة الأسواق البلدية أنه حرصا على توفير الحد الأدنى لتزوّد المواطنين بمختلف المواد الغذائية، تفتح الأسواق البلدية اليومية أبوابها بداية من يوم غدٍ السبت 11 أفريل 2020 من الساعة السابعة صباحا وإلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال.

وحمّلت رئيسة البلدية لكافة تجار الأسواق ومحلات المواد الغدائية المحيطة بها تنظيم وقوف الحرفاء أمام محلاتهم ونقاط الإنتصاب بالتنسيق مع المصالح الأمنية والبلدية والحرص على إحترام التراتيب الصحية ومسافة الأمان لمنع مزيد تفشي الوباء، وكل إخلال بهذه الشروط الصحية يؤدي إلى إمكانية الغلق النهائي.

وذكرت رئيسة البلدية بأن خروج المواطنين في هذا الظرف، يجب أن يكون بصفة إستتنائية للتزود بالمواد الغذائية الضرورية، مؤكدة أنه سيتم قبول المواطنين بالأسواق البلدية اليومية وفق إجراءات تنظيمية لدخولهم وخروجهم مع التأكيد على عدم إصطحاب عائلاتهم عند التزود.

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