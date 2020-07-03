فتح المواضئ بالجوامع والمساجد استثنائيّا ووفق شروط

أصدرت وزارة الشؤون الدينية اليوم الجمعة، دليلا صحيا خاصا بالمواضئ في الجوامع والمساجد، ألحقته بدليل شروط حفظ الصحّة للتوقّي من الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ « كوفيد 19″ بالمعالم الدينيّة.

ويتم، حفاظا على سلامة المصلّين وصحّتهم وضمان عدم انتقال العدوى وانتشارها بينهم، فتح المواضئ بالجوامع والمساجد استثنائيّا عند الضرورة القصوى ووفق الشروط والضوابط الآتية:

* التطهير الكامل قبل استعمال الميضأة وبعده والمحافظة على نظافتها.

* ضرورة توفّر مواد التنظيف بالميضأة على غرار الصّابون الأخضر والسّائل.

* لا يمكن إعادة استعمال الحنفيّة الواحدة إلا بعد مُضيّ ثلاث ساعات من الاستخدام السّابق.

* ضرورة تهوئة فضاء الميضأة.

* منع استعمال المناشف والاقتصار على المناديل الورقيّة.

* تنظيف المقابض والحنفيّات وأحواض الوضوء وتوابعها بمحلول الجفال.

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