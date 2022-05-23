فتح باب الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي

أصدرت وزيرة المالية قرارا مؤرخا في 20 ماي 2022 يتعلق بخاصيات وشروط إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2220 وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه.

وحُدد مبلغ القسط الثاني من الـقرض الـرقاعي الوطني 2022 بـ 350 م د ويعتبر هذا المبلغ قابلا للترفيع، ويفتح الاكـتـتاب فيه في الفترة الممتدة من يوم 1 جوان 2220 إلى يوم 13 جوان 2220 ويمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.

وحُدد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الثاني أي بتاريخ 15 جوان 2220.

ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاث أصناف التالية :

صنف « أ » : بقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير ومدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.

صنف « ب » : بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب.

صنف « ج » : بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب .

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