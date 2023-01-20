فتح باب الترشح لسدّ الشغور في خطّة مدير عام المعهد الوطني للتراث

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن فتح باب الترشح لسدّ الشغور في خطّة مدير عام المعهد الوطني للتراث .

* شروط الترشح:

يجب أن تتوفر في المترشح للخطة:

شروط التسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط اسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

وله دراية بقطاع التراث والمتدخلين فيه.

وله الخبرة في تسيير المؤسسات العمومية

* الوثائق المطلوبة:



- مطلب كتابي بإسم وزيرة الشؤون الثقافية.

سيرة ذاتية مرفقة بنسخ من الشهائد العلمية

مشروع برنامج عمل وإصلاح خاص بالمعهد الوطني للتراث

وأكد المعهد أن مطالب الترشح تُرسل عبر البريد الإلكتروني لوزارة الشؤون الثقافية: boc@mac.gov.tn/ /bureau.chefcabinet@mac.gov.tn أو تودع مباشرة في مكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الثقافية.

في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 في حدود الساعة الرابعة مساء (16.00).

* المهـم الموكولة: إضافة إلى المهام المنصوص عليها بالأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلّق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللّاحقة، فإنّ مدير عام المعهد الوطني للتراث مطالب بــ:

-مراجعة جميع الخطط الوظيفية بالمعهد الوطني للتراث وإسناد الخطط الشاغرة حسب معايير الكفاءة والأحقيّة المهنيّة.

- تنقيح الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلّق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره وإرساء مبدأ الإنتخاب لمنصب المدير العامّ.

- إرساء مجلس المعهد والمجلس العلمي في مدة لا تتجاوز 03 أشهر من تاريخ التعيين.

- إحداث لجان لتسيير جميع المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي.

- إستكمال مراجعة هيكلة المعهد الوطني للتراث.

تنظيم جلسات حوار حول تنقيح مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية وإعداد مشروع التنقيح في أجل لا يتجاوز 03 أشهر من تاريخ التعيين.

- القيام بجلسات دورية مع مديري الدوائر العلمية والتقنية والكتابة العامة والتفقديات لتقييم العمل المنجز ورفع الإخلالات وبرمجة التدخلات وإعداد تقارير دورية ترفع لسلطة الإشراف.

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