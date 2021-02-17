فتح باب الترشّح لأداء مناسك الحج لسنة 2021

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه سيتم فتح باب التسجيل للحج لسنة 1442 هـ / 2021 م، عبر الموقع الرسمي للوزارة: www.affaires-religieuses.tn عن طريق الرابط –تسجيل الحجّ- بالصفحة الرسميّة وذلك بداية من يوم الجمعة 19 فيفري 2021 وإلى حدود يوم الجمعة 12 مارس 2021 بدخول الغاية.

وأكدت الوزارة لعموم الرّاغبين في الترشّح أن الأمر يتعلّق بعملية التسجيل فقط ولا يتعدّاها، توفيرا لقاعدة بيانات المترشّحين التي من شأنها أن تمكّن مصالح الوزارة من معالجة وإعداد قائمات الحجيج.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الوجود في القائمات النهائيّة مرتبط بضرورة التسجيل بمنظومة الحج، على أن توفر الوزارة الشروط التي ستنصّ عليها المذكرة التوجيهية المنظمة للحج عند صدورها في إبّانه وفقا للمستجدات وقرارات الجهات ذات المصدر.

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