فتح باب التسجيل في الامتحانات الوطنية دورة 2022

أعلنت وزارة التربية في بلاغات أًصدرتها اليوم الاثنين، أن باب التسجيل في التسجيل في الامتحانات الوطنية دورة 2022 المتعلقة بامتحان الباكالوريا وامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية، يفتح انطلاقا من يوم 16 أكتوبر الجاري الى غاية يوم 15 نوفمبر القادم.

وأوضحت الوزارة بأنه تم تخصيص الموقع الالكتروني www.inscription.edunet.tn لتسجيل التلاميذ في مناظرة الباكالوريا والموقع www.neuf.edunet.tn للتلاميذ الراغبين في التسجيل في شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني و الموقع www.six.edunet.tn للتلاميذ الراغبين في التسجيل في مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية.

ويتعين على جميع التلاميذ المعنيين بالتسجيل في الامتحانات الوطنية دورة 2022 والمرسمين بالمؤسسات التعليمية العمومية و الخاصة وكذلك المرشحين بصفة فردية ،بالنسبة لتلامذة الباكالوريا وتلاميذة التعليم الأساسي العام والتقني المبادرة ،بالدخول الى الموقع المخصص لهم للقيام بعملية التسجيل.

وأضافت الوزارة أن التلاميذ المعنيين مدعوين الى سحب مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق و من ثمة تسليمه إلى إدارة المعهد أو المدرسة بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعاهد و المدارس العمومية والخاصة في أجل أقصاه يوم 19 نوفمبر 2021.

أما فيما يخصوص المترشحين بصفة فردية إلى مناظرتي الباكالوريا وشهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني فيتعين عليهم إرسال ملفاتهم إلى المندوبية الجهوية للتربية المعنية أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلم في أجل أقصاه يوم 19 نوفمبر 2021، وفق ما ورد في البلاغ.

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