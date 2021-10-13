فتح باب التسجيل للحج لموسم 2022

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، فتح باب التسجيل للحج لسنة 1443هـ/2022م حصريا عبر الموقع الرسمي للوزارة: www.affaires-religieuses.tn عن طريق الرابـط -تسجيل الحجّ 1443هـ/2022م– بالصفحــــــــة الرسميّة وذلك بــــــدايـــــــة من يـــــوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 إلى غاية يـــــوم الأحـــــد 21 نوفمبر 2021 بدخول الغاية، في انتظار ما ستقرّره السلطات السعوديّة بخصوص الحج عموما وما ستحدّده من ضوابط وترتيبات خدمة لضيوف الرحمان لموسم الحج 1443هـ/2022م.

وأكدت الوزارة لعموم الراغبين في الترشح أنّ الأمر يتعلّق بعمليّة التسجيل فقط ولا يتعداها، توفيرا لقاعدة بيانات المترشحين التي من شأنها أن تمكّن مصالح الوزارة من معالجة وإعداد قائمات الحجاج.

وذكّرت الوزارة بأنّ التواجد في القائمات النهائية مرتبط بضرورة التسجيل بمنظومة الحج وتوفر الشروط التي ستنصّ عليها المذكرة التوجيهيّة المنظّمة للحج عند صدورها في إبّانه وفقا للمستجدات وقرارات الجهات ذات النظر.

كلمات البحث :تسجيل;حج