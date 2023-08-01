فتح باب التسجيل لنقلة تلاميذ من مؤسسة نموذجية إلى أخرى

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء غرة أوت 2023، فتح باب التسجيل أمام تلاميذ المدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية الراغبين في إجراء نقلة من مؤسسة نموذجية إلى أخرى بعنوان السنة الدراسية 2023-2024.

وقالت الوزارة إن التسجيل يكون عبر العنوان التالي: https://scolarite.rducation.tn (فضاء الولي).

ودعت الوزارة الأولياء الراغبين في نقلة أبنائهم إلى تسجيل مطالبهم على الموقع في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2023.

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