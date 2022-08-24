فتح باب قبول الترشحات لمنصب مدير عام على رأس «بي هاش بنك»

أعلنت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترشح لخطة مدير عام للبنك العمومي « بي هاش بنك » او بنك الاسكان سابقا على ان ترسل الملفات بحلول منتصف نهار يوم 31 اوت 2022 على اقصى تقدير.

وأضافت الوزارة انه يمكن للأشخاص الحاملين للجنسية التونسية الترشح الى المنصب شرط الاستجابة الى حزمة الشروط المرجعية المتعلقة بخطة مدير عام على راس « بي هاش بنك ».

ويتولى المدير العام عدة مهام من بينها التصرف في انشطة البنك اليومية وتحقيق مقترحات مجلس الادارة بما يمكن من وضع استراتيجية للتطوير وسياسية للتوقي من المخاطر وتقديم تقارير دورية الى مجلس الادارة والعمل على تناغم انشطة البنك مع التوجهات الاستراتيجية.

وارتفع الناتج البنكي الصافي لـ « بي هاش بنك » مع موفى جوان 2022 ، بنسبة 7.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، ليبلغ 289.1 مليون دينار، اي بزيادة تقارب 19.1 مليون دينار، وفق المؤشرات المالية للبنك.

وتطورت المحفظة الاستثمارية للبنك، مع موفي جوان 2022، ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 بقيمة 16 مليون دينار لتبلغ مستوى 1620 مليون دينار.

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