فتح بحث تحقيقي حول فقدان أكثر من 18 ألف طن من الزيت المدعّم

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة، بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهة المضاربة غير المشروعة، وذلك بخصوص إدّعاء احدى شركات تعليب الزيت المدعّم بسيدي بوزيد فقدان كمية من الزيت تقدر 18 فاصل 686 طن نتيجة عطب لحق بشبكات الربط، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي.

وبيّن غنيمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البحث في هذه القضية يأتي على خلفية شبهة المضاربة غير المشروعة، وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والتحيّل، واخفاء ما تثبت به الجريمة، وغسيل أموال، مؤكدا أنّ الأبحاث متواصلة للكشف على كافة ملابسات القضية، وسيقع اتخاذ ما يتعيّن قانونا حال استكمال الابحاث.

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