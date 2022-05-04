فتح بحث تحقيقي في انفجار مصنع الاسمنت الأبيض بفريانة

أعلن الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النووي اليوم الأربعاء، بأنه تم فتح بحث تحقيقي لدى مركز الحرس الوطني بفريانة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء حادث إصابة 12 عاملا بمصنع الإسمنت الأبيض بمعتمدية فريانة إثر إنفجار مصفاة .

من جهته، أبرز أمير السعداوي وهو أحد العمال في تصريح لإذاعة شمس اف ام بأن 6 أشخاص من بين المصابين في حادث الانفجار هم تابعين لشركة مناولة يشتغلون منذ سنة 2014 بالشركة و ليست لهم أي حقوق بالمقارنة مع العمال التابعين لمصنع الاسمنت الأبيض.

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