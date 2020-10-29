فتح بحث في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية خارج حدود الوطن

أعلن رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، تولت اليوم « فتح بحث عدلي في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن ».

وأوضح الدالي أنه تم فتح البحث على إثر الهجوم الذي استهدف أشخاصا في إحدى الكنائس بمدينة نيس والذي وصفته السلطات الفرنسية بـ »الارهابي » ووجود معلومات ومعطيات حول هوية منفذه، مفادها مبدئيا أنه يحمل الجنسية التونسية.

وأضاف المصدر أن النيابة العمومية بالقطب لمكافحة الإرهاب بتونس، عهدت بالبحث إلى فرقة أمنية مختصة لمزيد من الأبحاث وإجراء التحريات اللازمة.

وكانت كنيسة بمدينة نيس الفرنسية قد عرفت صباح اليوم، مقتل 3 أشخاص بينهم امرأة قطع رأسها، في واقعة وصفها الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون بـ « العمل الإرهابي الإسلامي » ، وقد قامت الشرطة بالقبض على المهاجم الذي تم نقله للمستشفى بسبب إصابته.

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