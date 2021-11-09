فتح تحقيق حول ملابسات وفاة شاب في عقارب

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 اليوم الثلاثاء، بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية حول ظروف وملابسات وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب الذي فارق الحياة مساء أمس الاثنين في عقارب بعد ما شهدته هذه المعتمدية من احتجاجات على قرار وزارة البيئة إعادة فتح مصب « القنة » تدخل الامن على إثرها باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجّين.

وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، أنه تم إيداع جثة الهالك قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الوفاة.

وكانت عديد المصادر التي كانت في مكان الحادثة والقريبة من الشاب المتوفّى أكّدت اختناق الضحية بالغاز المسيل للدموع ممّا أدّى إلى وفاته في حين نفت وزارة الداخلية الامر واعتبرت ان الوفاة ناتجة عن توعّك صحي طارئ فارق الشباب على إثره الحياة.

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