»فتح تحقيق في بث مباشر ومشترك لبرنامج «الخروج من الأزمة… ممكن!»

اتّخذ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2020، قرارا يتعلق بفتح تحقيق حول البث المباشر والمشترك بتاريخ 24 ديسمبر 2020 بين القناة العمومية الوطنية الأولى ووسائل إعلام تلفزية وإذاعية عمومية وخاصة لبرنامج عنوانه « الخروج من الأزمة… ممكن ! » تم إنجازه بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

ويهدف التحقيق، وفق بلاغ صادر عن الهايكا، للوقوف على الإطار الذي تنزل فيه البث المشترك ومدى احترام مبدأ التعددية في هذا البرنامج الذي بدا من خلال المعاينة الأولية منبرا لرؤية واحدة وموجهة وتغلب عليها الدعاية لمبادرة بعينها وتقديمها في ثوب الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

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