فتح تحقيق في توريد شحنة كاكوية فاسدة تُقدر بـ25 طن من مصر

أذنت النيابة العمومية بسوسة 1 للفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث العاجل وإجراء المعاينات والتحاليل والتساخير و السماعات اللازمة إثر شكاية تقدّمت بها الإدارة الجهوية للديوانة بسوسة مفادها توريد شحنة من الكاكوية فاسدة من مصر تقدر بـ 25 طنا وغير قابلة للاستهلاك البشري من قبل شركة خاصة كائنة بإحدى مدن الساحل .

وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 القاضي جابر الغنيمي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، أنه تم سماع ممثل إدارة الديوانة، فيما تزال الأبحاث متواصلة وسماع بقية الأطراف لتحديد المسؤوليات.

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