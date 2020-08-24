فتح تحقيق في حادثة اشتعال النار بقطار مسافرين في صفاقس

فتحت المصالح المختصة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم الاثنين، تحقيقا حول حادثة اشتعال النار التي جدت اليوم الإثنين 24 أوت 2020 على الساعة 14 و 24 دق على مستوى محطة سيدي صالح وذلك بالعربة اﻷخيرة لقطار المسافرين الرابط بين صفاقس و تونس، و قد تم إخماد الحريق من قبل الحماية المدنية و ذلك دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

و حسب إفادة أحد المسافرين، وفق بلاغ الشركة، فإن الحريق مفتعل من قبل شخصين أو أكثر أضرموا النار بعربة القطار في مستوى محطة سيدي صالح.

وتولت الشركة تخصيص قطار آخر لنقل المسافرين إلى تونس العاصمة انطلاقا من محطة سيدي صالح و ذلك بالتوازي مع فتح التحقيق بالتنسيق مع السلط المعنية حول شبهة العمل الاجرامي.

كلمات البحث :تحقيق;قطار;مسافرين