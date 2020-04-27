فتح تحقيق قضائي وإداري في وفاة شاب بمستشفى بصفاقس

أعلن مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس والمساعد الأول للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بصفاقس في تصريحات إعلامية له اليوم الاثنين 27 أفريل 2020، أنه تم فتح بحث قضائي في ظروف وملابسات وفاة شخص بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس.

وبين المتحدث بأن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة نفسها تعهد بالأبحاث وأذن بإحالة جثة الهالك إلى الطبيب الشرعي للتشريح وتحديد أسباب الوفاة وتاريخه وساعته.

وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي قد أعلن في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك مساء أمس الأحد، أن وفاة أحد المواطنين بأحد مستشفيات صفاقس هي محل تحقيق طبي و إداري حاليا و سيقع البناء على أساس التحقيق، على حد تعبيره.

جدير بالذكر بأن مقطع فيديو تم تداوله يوم أمس الأحد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصور شخصا فوق نقالة بالمستشفى بصفاقس وبجانبه شقيقته تصرخ وتطلب النجدة الطبية لأخيها، وبعد أن تبين بأن ذلك الشخص فارق الحياة، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض.

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