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فتح شبابيك البنوك للعموم يوم السبت 13 أكتوبر ضمانا لحسن سير المعاملات أثناء عطلة عيد الجلاء يوم الاثنين 15 أكتوبر، أعلن البنك المركزي في بلاغ ...

فتح شبابيك البنوك للعموم يوم السبت 30 أفريل أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الخميس، أنه تقرر فتح شبابيك البنوك للعموم يوم ...

فتح شبابيك البنوك للعموم يوم السبت 23 جويلية الجاري أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الاربعاء، أن البنوك ستفتح شبابيكها للعموم يو ...

إستثنائيا: البنوك تفتح أبوابها للعموم يوم السبت أعلم البنك المركزي التونسي في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء 22 جويلية 2014، عموم المواطنين أن ج ...