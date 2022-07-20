أعلن البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، بأنه تقرر فتح شبابيك البنوك للعموم يوم السبت 23 جويلية من السّاعة التاسعة صباحا إلى منتص النهار، لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها، وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات بمناسبة عطلة عيد الجمهورية الموافق ليوم 25 جويلية 2022.
كما تقرر فتح شبابيك البنك المركزي التّونسي، بمقرّه الرّئيسي وبكافّة الفروع خلال اليوم نفسه والتّوقيت نفسه لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات.
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