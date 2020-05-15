فتح محضر من أجل إضرام النار عمدا في مصنع النفيضة

اخر تحديث : 15/05/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

فتح محضر من أجل إضرام النار عمدا في مصنع النفيضة

أذنت النيابة العمومية بسوسة 2 اليوم الجمعة 15 ماي 2020، لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة بفتح محضر عدلي من أجل إضرام النار عمدا.

وسيقع سماع الممثل القانوني للمصنع وشهود العيان.

يُشار إلى أن حريقا اندلع يوم أمس الخميس 14 ماي 2020، على الساعة 14:12، بمصنع لصناعة الورق الصحي بالمنطقة الصناعية بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة.

وقد تمكنت فرق الحماية المدنية الى حدود صباح اليوم الجمعة من السيطرة على ما يناهز 80 بالمائة من الحريق.


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