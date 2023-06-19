فتح مناظرة لإنتداب عرفاء ذكور بسلك الحرس الوطني

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الاثنين، اعتزامها فتح مناظرة لانتداب عرفاء ذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني لسنة 2023.

شروط الترشّح:

ويتعيّن أن تتوفّر في المترشّح الشّروط التّالية:

ـ أن يكون المترشح قد أتمّ السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو محرزا على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى.

ـ أن يكون متمتعا بالجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.

ـ أن يبلغ من العمر عشرين (20) سنة على الأقل وأربعا وعشرين (24) سنة على الأكثر بتاريخ 01 جانفي 2023 مع اعتبار الإستثناءات التالية:

يتمتع المترشحون الذين أدوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني باستثناء من شرط السن القصوى للإنتداب في حدود سنة واحدة.

يمنح إعفاء في السن القصوى مساو لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضاة بالإدارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بها بصفة مترسم أو وقتي أو متعاقد.

يقع تقدير السن القصوى يوم قيام المترشح بتسجيل إسمه في مكتب التشغيل والعمل المستقل وذلك بالنسبة إلى كل المناظرات الخارجية التي يقع فتحها خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل وفقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 1982/09/02 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/08/28.

ـ أن يكون طول قامته 1.70 متر على الأقل.

ـ ألا تقل حدة البصر عن 15/20 للعينين قبل تصحيح النظر بالنظارات.

ـ أن يثبت الفحص الطبي سلامته من كل الأمراض.

ـ أن يكون قادرا على العمل بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية.

الوثائق المطلوبة:

يتعيّن على المترشّح للمناظرة تقديم ملفّ يحتوي وجوبا على الوثائق التّالية:

ـ مطلب ترشح على ورق عادي بإسم السيد وزير الداخلية(مع ذكر عنوان الإقامة الحالية بكل دقة ورقم الهاتف المتاح).

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطـنية.

ــ نسخة من الشهادة المدرسية (مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتعليم) أو الشهادة العلمية أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المطلوب.

ـ صورة شمسية حديثة.

ـ نسخة من شهادة حسن السيرة بالنسبة للذين أدوا الخدمة العسكرية.

ـ شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل للذين تجاوزوا السن القانونية.

ـ مضمون ولادة لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

ـ لا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفا بها ولا أن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها للأصل.

- نسخة من رخصة السياقة صنف ب للمتحصل عليها.

ـ يقع إيداع ملفات الترشح بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع النظر السكنى حسب العنوان المذكور ببطاقة التعريف الوطنية.

ـ يعتبر ملغى كل مطلب:

* يرد على الإدارة مباشرة أو عن طريق البريد أو بعد غلق قائمة الترشحات.

* منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.

ـ حدد آخر أجل لإيداع الملفات يوم 28 جوان 2023 .

ـ تجرى اختبارات طبية أولية بداية من يوم 28 أوت 2023 والأيام الموالية.

ـ يخضع المترشحون الناجحون في الاختبارات الطبية الأولية إلى اختبارات كتابية معرفية باللغة العربية (موضوع في الثقافة العامة + أسئلة متعددة الاختيارات).

ـ عدم الاستدعاء لإجراء المناظرة يعتبر إجابة بعدم القبول، لا يقع إرجاع الملفات إلى أصحابها.

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