فتح مناظرة لانتداب ملازمين أول بسلك الحرس الوطني: الشروط والوثائق المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها الأربعاء، أنها تعتزم فتح مناظرة لانتداب ملازمين أول بسلك الحرس الوطني لسنة 2022/2021.

شروط الترشح:

يتعين أن تتوفر في المترشح الشروط التالية :

- أن يكون محرزا على شهادة الماجستير أو الشهادة الوطنية للهندسة أو شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى أو معادلة لها في الاختصاصات المطلوبة.

- أن يكون متمتعا بالجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.

- أن يكون بالغا من العمر30 سنة على الأكثر بتاريخ 01 جانفي 2022، مع اعتبار الاستثناءات التالية:

يتمتع المترشحون الذين أدوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني باستثناء من شرط السن القصوى للانتداب في حدود سنة واحدة.

يمنح إعفاء في السن القصوى مساو لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضاة بالإدارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بها بصفة مترسم أو وقتي أو متعاقد.

يقع تقدير السن القصوى يوم قيام المترشح بتسجيل إسمه في مكتب التشغيل و العمل المستقل وذلك بالنسبة إلى كل المناظرات الخارجية التي يقع فتحها خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل.

- أن يكون طول قامته 1.70 متر على الأقل بالنسبة للذكور و1.65 متر على الأقل بالنسبة للإناث.

- أن لا تقل حدة البصر عن 15/20 للعينين قبل تصحيح النظر بالنظارات.

- أن يثبت الفحص الطبي سلامته من كل الأمراض.

- أن يكون قادرا على العمل بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية.

الوثائق اللازمة:

يتعين على المترشح للمناظرة تقديم ملف يحتوى وجوبا على الوثائق التالية :

- مطلب ترشح على ورق عادي بإسم السيد وزير الداخلية (مع ذكر عنوان الإقامة الحالية بكل دقة ورقم الهاتف المتاح).

- نسخة من بطاقة التعريف الوطـنية.

- نسخة من شهادة الماجستير أو الشهادة الوطنية للهندسةأو شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى أو معادلة لها في الاختصاصات المطلوبة.

- نسخة من شهادة حسن السيرة بالنسبة للذين أدوا الخدمة العسكرية.

- شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل للذين تجاوزوا السن القانونية.

- مضمون ولادة لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

- لا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفا بها ولا أن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها للأصل.

الإختصاصات المطلوبة :

- شهادة مهندس في:

. الإعلامية (برمجة / سلامة معلوماتية / أنظمة المعلومات والمعارف / نظم المعلومات الذكية/الكترونيات واتصالات/النظم المحمولة/شبكات وأنظمة مدمجة).

. الهندسة المعمارية.

. الهندسة الميكانيكية.

. الهندسة الإلكترونية.

. الهندسة البحرية (مهندس طاقة والكترونيات بحرية).

. الهندسة الكهربائية.

- شهادة الماجستير في:

. علوم التصرف (محاسبة / مالية / تدقيق/جباية).

. القانون (قانون خاص/قانون عام).

. التوثيق والارشيف.

. علم النفس.

. علم الاجتماع.

. الكيمياء.

.الجيوديزيا (جغرفة رقمية).

. الجيولوجيا.

. الإحصاء.

-يقع إيداع ملفات الترشح بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع نظر السكنى حسب العنوان المذكور ببطاقة التعريف الوطنية (كل مطلب يرد على الإدارة مباشرة أو عن طريق البريد يعتبر ملغى).

- حدد آخر أجل لإيداع الملفات يوم 16 جويلية 2022-

- تجرى الاختبارات: الطبية، الرياضية، الشفاهية وفي الاختصاص بداية من يوم29أوت2022 والأيام الموالية.

عدم الاستدعاء لإجراء المناظرة يعتبر الإجابة بالرفض، لا يقع إرجاع الملفات إلى أصحابها.-

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