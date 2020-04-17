فتوى لمشيخة جامع الزيتونة: لا يوجد ارتباط بين الصوم والإصابة بكورونا

أكد مشيخة جامع الزيتونة المعمور في فتوى أصدروها اليوم الجمعة، أنه لم يثبت إلى حد الآن دليل علمي عند أهل الاختصاص من الأطباء وممثلي منظمة الصحة العالمية على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المشيخة أن أحكام فريضة صيام شهر رمضان على ماهي عليه واجبة على كافة المسلمين الأصحاء المقيمين ولا يُستثنى إلا من رخّص لهم الشرع في الإفطار من أصحاب الأعذار المذكورين في كتب الفقهاء.

وأكد المشيخة أنه بإمكان المسلم أن يستعين على ترطيب فمه بسنة المضمضة شريطة أن لا يدخل الماء إلى جوفه فيُبطل صيامه.

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