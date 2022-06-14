فجر اليوم: وصول 61 مهاجرا تونسيا إلى لامبيدوزا

وصل الى جزيرة لامبيدوزا فجر اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، 61 تونسيا، بينهم قاصر تبلغ من العمر 12 عاما، كانوا على متن قارب صيد أزرق طوله 10 أمتار انطلق من جرجيس، حسبما أفادت مصادر محلية بالجزيرة جنوب صقلية.

وكشفت وكالة آكي الإيطالية أنه تم اعتراض قارب الصيد على بعد 2.4 ميل قبالة ساحل لامبيدوزا بواسطة زورق دورية تابع للشرطة.

وتم نقل المهاجرين بعد إجراء فحص طبي أولي، إلى نقطة ساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يتواجد فيها 444 شخصًا، وفق وكالة الأنباء الإيطالية.

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