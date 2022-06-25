فحوى الاتصال الهاتفي بين سعيد والرئيس الألماني

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 24 جوان 2022 ، مكالمة هاتفية من فرانك والتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية.

وقد تم التطرق في هذه المكالمة إلى عديد المواضيع، من بينها الأوضاع العالمية الراهنة إثر جائحة الكوفيد وأثر الحرب الروسية الأكرانية على إنتاج الحبوب وتوزيعها.

ومن بين المواضيع التي تم تناولها بصفة مطولة، العلاقات المتميزة التي تربط بين تونس وألمانيا منذ بداية السنوات الستين من القرن الماضي إلى اليوم و فتح افاق جديدة لمزيد تطوير التعاون الذي أثمر عديد المشاريع ومازال يمكن أن يثمر أكثر في المستقبل.

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