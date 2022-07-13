فحوى المكالمة الهاتفية بين سعيد والملك سلمان

جرت، صباح اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تبادلا خلالها مجددا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتوجّه رئيس الجمهورية إلى الملك السعودي بالشكر على ما قدمته المملكة العربية السعودية للحجاج الميامين للقيام بكل المناسك في أحسن الظروف.

وتم التأكيد، في هذه المكالمة، على العلاقات المتميّزة التي تجمع الجمهورية التونسية بالمملكة العربية السعودية وهي روابط ثابتة ومستمرة منذ مرحلة التحرير الوطني إلى اليوم، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

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