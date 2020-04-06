فحوى لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 6 أفريل 2020، بقصر قرطاج رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع الصحي والنتائج المسجلة إلى حد الآن في ما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتم التأكيد على ضرورة احترام المواطنين للحجر الصحي العام والحجر الإجباري.

كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الوضع الصحي الراهن.

وقد شدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على وجوب التسريع في توزيع المساعدات وإيصالها لمستحقيها، موصيا بالاستجابة لانتظارات التونسيين على جميع الأصعدة وفي أسرع الآجال.

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