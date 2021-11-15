فحوى لقاء سعيد ببودن

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

واطّلع رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على نتائج مشاركة رئيسة الحكومة في التظاهرات متعددة الأطراف التي انتظمت مؤخرا بباريس، فضلا عن مخرجات المحادثات الثنائية التي جمعتها بعدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين في منظمات دولية واقليمية.

كما مثّل هذا اللقاء مناسبة للتداول بشأن الوضع العام في البلاد.

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