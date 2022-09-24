فحوى لقاء سعيد بعبيد البريكي

اخر تحديث : 24/09/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد والعبيدي

أعلنت حركة تونس إلى الأمام يوم أمس الجمعة، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبـل أمس عبيـــد بريكـي الأميــن العـام للحركـة ودار اللّقـاء حـول الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة الحاليـة وخاصة الاستعـدادات الجاريـة للاستحقاقات الانتخابيـة القادمـة والمنـاخ العـام المحيـط بـها .
وأشارت الحركة إلى أن أمينها العام أبلـغ رئيـس الدولـة قــراءة الحركـة للأوضـاع الصعبـة التي تمـرّ بهـا البـلاد ووجهـة نظـرها حـول الاَليـات الكفيلـة للتّقليـص من حدّتهـا وتجـاوزها.


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