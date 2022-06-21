فحوى لقاء سعيد بمسؤول عن صندوق النقد الدولي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022 بقصر قرطاج، جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مذكرا، في هذا السياق، بأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة.

وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية خاصة بعد عقود الفساد التي مرّت بها تونس، فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة.

وذكّر رئيس الدولة بأن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية بل يجب اعتماد مقاربة شاملة تؤدي إلى إيجاد حلول لكلّ القضايا والمسائل المطروحة.

وأشار رئيس الدولة، كذلك، إلى أن الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها لا فقط لسوء التصرّف، بل هي أيضا نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات.

وأبرز جهاد أزعور في تصريح أنه تمّ خلال اللقاء، الاستماع إلى رئيس الجمهورية حول الإصلاحات الدستورية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي تقوم بها تونس حاليا مع استعراض أوجه التعاون الذي يتم بين صندوق النقد الدولي وفريق العمل الحكومي في تونس بالإضافة إلى النظرة المستقبلية حول تطور الأوضاع الاقتصادية في تونس والمنطقة وفي العالم.

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