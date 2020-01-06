فحوى لقاء قيس سعيّد بالطبوبي؟

استقبل رئيس الجمهورية « قيس سعيد » مساء اليوم الاثنين 6 جانفي 2020، بقصر قرطاج نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل.

وصرح نور الدين الطبوبي أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وما تتطلبه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس من روح مسؤولية عالية .

وأعرب الطبوبي عن ثقته في قدرة رئاسة الجمهورية على حل الإشكاليات وحسم الخلافات في هذا الظرف الدقيق، معربا عن الأمل في أن يقع تغليب مصلحة الوطن على كل ما هو ذاتي.

وأضاف أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل أن اللقاء تطرق أيضا إلى الوضع الإقليمي الراهن وما يحد

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