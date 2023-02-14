فحوى لقاء نجلاء بودن بالسيسي

أجرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام القمة العالمية للحكومات التي تحتضنها دبي بالامارات العربية المتحدة من 13 الى 15 فيفري الجاري، محادثة مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، الذي حضر اشغال هذه القمة السنوية في دورتها العاشرة.

وكان اللقاء مناسبة، أعرب خلالها الطرفان عن الارادة السياسية المشتركة في مزيد دعم علاقات التعاون والشراكة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحتهما المشتركة، ويعزز الروابط الأخوية القائمة بين الشعبين التونسي والمصري.

وحمّل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الحكومة ابلاغ تحياته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

كلمات البحث :السيسي;بودن;لقاء